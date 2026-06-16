Jogador do Iraque que marcou contra Noruega viu o pai ser morto pela Al Qaeda

Coadjuvante na Copa do Mundo, o Iraque tem um jogador com uma história inspiradora. Aymen Hussein marcou o primeiro gol dos iraquianos no Mundial de Canadá, Estados Unidos e México, na partida contra a Noruega, nesta terça-feira (16).
Maior astro da seleção asiática, Hussein foi também o autor do gol que classificou a equipe para a Copa após 40 anos. Mas, mais do que os defensores adversários, o atacante teve de superar outras adversidades.
Ainda em 2008, viu o pai ser morto pela Al Qaeda. Seis anos depois, o terrorismo voltou a afetar sua família, quando seu irmão foi sequestrado pelo Estado Islâmico – ele segue desaparecido. Em seguida, a família teve a casa destruída em um bombardeio.
Não bastasse tudo isso, ao chegar aos Estados Unidos, foi interrogado pelas autoridades durante sete horas.
Com o gol marcado nesta terça, tornou-se o quinto maior artilheiro da seleção iraquiana. Hussein chegou a 33 gols em 91 jogos.
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