O Japão empatou em 1 a 1 com a Suécia nesta quinta-feira (25), pelo Grupo F da Copa do Mundo, e confirmou que será o adversário do Brasil na próxima fase da competição.
Em um jogo igual, no Estádio de Dallas, em Dallas, Estados Unidos, os japoneses abriram o placar com Maeda, mas viram a Suécia empatar logo depois com Elanga.
Japão x Suécia em tempo real
Japão x Suécia
Tabela da Copa do Mundo 2026
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