Já eliminada, Turquia vence Estados Unidos de virada; Paraguai empata com a Austrália e fica em terceiro no Grupo D 

Turquia superou os EUA por 3 a 2. ETIENNE LAURENT / AFP

Está definida a classificação do Grupo D para a segunda fase da Copa do Mundo. Estados Unidos, Austrália, Paraguai e Turquia entraram em campo pela terceira rodada da fase de grupos no fim da noite de quinta-feira (25).

A Turquia marcou seus primeiro gols e conquistou seus primeiros pontos na Copa, mas era tarde. Já eliminada, a seleção de Arda Guler venceu os Estados Unidos por 3 a 2. Os EUA já haviam garantido a classificação no primeiro lugar na chave. Os turcos ficaram na lanterna do grupo e estão fora do Mundial.

A partida começou em alta intensidade. Aos 10 minutos de jogo, o placar já marcava 1 a 1: Trusty abriu para os americanos e Arda Güler deixou tudo igual. A Turquia ampliou com Kökçü ainda no primeiro tempo. No segundo, mais um gol relâmpago dos EUA, dessa vez com Berhalter, para fazer o 2 a 2. Parecia que o empate era a sina do jogo até o último lance, quando Ayhan marcou, nos acréscimos finais, para dar a vitória de honra à seleção turca.

O outro confronto do grupo valia a classificação como segundo colocado da chave. Mas a partida entre Paraguai e Austrália acabou sem gols e sem alterações na tabela. Empatados em quatro pontos, a seleção australiana ficou com a vice-liderança devido ao saldo de gols, enquanto os paraguaios têm chance de estar entre os melhores terceiros.

Segunda fase

Os Estados Unidos enfrentam a Bósnia na próxima quarta-feira (1º), às 21h, pela segunda fase.

Já a Austrália aguarda a última rodada do Grupo G para conhecer seu adversário, que será o segundo colocado da chave. Egito, Irã e Bélgica estão no páreo.

Ao Paraguai, ainda resta saber se ficará entre os oito melhores terceiro colocados. As definições vão até sábado (27).

Classificação final do Grupo D

Estados Unidos — 8 pontos; saldo de gols 4 Austrália — 4 pontos; saldo de gols 0 Paraguai — 4 pontos; saldo de gols -2 Turquia — 3 pontos; saldo de gols -2