Fator Ancelotti: pesquisa aponta que italianos torcerão para o Brasil na Copa do Mundo

Presença de Ancelotti é o principal fator para os italianos torcerem pelo Brasil. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

Pela terceira Copa do Mundo seguida, os italianos não poderão torcer pela Squadra Azzurra, que não se classificou para a competição. Sem uma seleção para chamar de sua, a preferência dos italianos é pelo Brasil de Carlo Ancelotti, seguida pela Espanha.

A pesquisa do Instituto SWG foi realizada entre 3 e 5 de junho com 800 italianos. Publicado nesta quinta-feira (11), o levantamento apontou que 17% dos italianos consultados torcerão pelo título do Brasil na Copa do Mundo. A Espanha vem logo atrás, com 16%, seguida pela seleção argentina, atual campeã do mundo, com 10%.

Por outro lado, 19% declarou que não acompanharão a competição por conta da ausência da Itália. Entre as pessoas que disseram que assistirão ao torneio, 35% afirmaram não ter uma seleção favorita.

Dos italianos entrevistados, 75% relataram sentir "tristeza e nostalgia" pela ausência da Azzurra na competição. Apesar disso, 59% dos entrevistados afirmaram que assistiriam ao Mundial.

— De um ponto de vista esportivo, é uma grande amargura. Estamos um pouco desorientados — admitiu à RAI Radio 1 o ministro italiano dos Esportes, Andrea Abodi, que reforçou sua torcida pelos técnicos italianos.

— Eu vou torcer pelo Brasil de Ancelotti, mas também por Cannavaro e Montella, os técnicos de Uzbequistão e Turquia.