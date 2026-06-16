Iraque x Noruega pela Copa do Mundo; acompanhe ao vivo

A Noruega goleou o Iraque por 4 a 1 na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026, no Gillette Stadium, em Foxborough, nos Estados Unidos. Os europeus assumiram a liderança do Grupo I ao lado da França, que mais cedo também venceu na rodada inaugural.
Como foi Iraque x Noruega
Siga as últimas atualizações de Iraque x Noruega
Tabela da Copa do Mundo 2026
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆 Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar.