Irã x Nova Zelândia pela Copa do Mundo; acompanhe ao vivo

Irã e Nova Zelândia duelam nesta segunda (15), pela Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 22h, no SoFi Stadium, em Los Angeles, Estados Unidos.
Onde assistir à Irã x Nova Zelândia ao vivo
- Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
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Tabela da Copa do Mundo 2026
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