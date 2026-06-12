Início da Copa do Mundo muda atmosfera de Toronto

O primeiro jogo é recheado de expectativas. Valeria Possamai / Agencia RBS

Uma das sedes da Copa do Mundo, o Canadá não tem no futebol o seu esporte mais tradicional. Mas isso não impede que a atmosfera de um Mundial de Seleções traga mudanças na rotina de torcedores das mais diversas modalidades. Tudo isso já começou antes mesmo da bola rolar no Estádio de Toronto.

O primeiro jogo é recheado de expectativas. Será a estreia da seleção canadense jogando em casa. O primeiro adversário será a Bósnia, às 16h (horário de Brasília), nesta sexta-feira (11).

Na quinta (11), às vésperas do confronto, era possível observar torcedores com camisas vermelhas do Canadá em pelas ruas da região central. Mas outras cores também se destacaram, especialmente o verde do México.

Uma alteração significativa no visual, já que desde o último domingo a sensação era o azul do Toronto Blue Jayz, time de beisebol, uma das sensações na cidade. O esporte, assim como o Hóquei no Gelo, são paixões nacionais.

Fan Festival frustrada

Estrutura da Fifa foi fechada mais cedo na quinta devido à possíveis tempestades. Valeria Possamai / Agencia RBS

A primeira edição do Fan Festival acabou mais cedo do que os torcedores esperavam. Antes do início do segundo tempo, houve a decisão da organização pelo fechamento. A atitude foi em virtude de um alerta de tempestade.

“Por precaução, o Fifa Fan Festival Toronto está em evacuação por causa dos riscos de raio. Esta decisão não foi tomada de ânimo leve, mas a segurança é nossa prioridade absoluta. O Fifa Fan Toronto não vai reabrir esta noite”, enviou a organização via comunicado.

Diante da situação, alguns torcedores voltaram para casa e muitos escolheram bares próximos para acompanhar o restante da partida.

O espaço principal, que fica localizado próximo do estádio, se tornou uma alternativa principal ao público em virtude dos preços aplicados nos jogos. Muitos moradores relataram que algumas entradas custavam na casa de US$ 1.400 (aproximadamente R$ 5.129).

O estádio de Toronto

Inaugurado em 2007, o Toronto Stadium (conhecido oficialmente como BMO Field) foi o primeiro estádio construído no Canadá exclusivamente para prática do futebol.

Já recebeu partidas da Copa do Mundo sub-17 e Mundial Feminino sub-20. Atualmente, é a casa do Toronto FC, time da MLS. Entre os jogos da Liga, já recebeu o Inter Miami de Messi.

Ao todo, serão seis jogos disputados em Toronto: cinco da fase de grupos e um na segunda fase, também chamada de 16 avos de final. Seleções como Alemanha, Croácia e Senegal também passaram pela cidade.

Entre os estádios da Copa, é o que tem a menor capacidade. O limite está em 45 mil torcedores.