Ingressos para jogo do Brasil superam R$ 15 mil em grupos de venda

Metlife Stadium será o palco da estreia do Brasil. Eduardo Gabardo / Agência RBS

Nos primeiros jogos da Copa do Mundo, foi possível ver algumas cadeiras vazias nas arquibancadas. No entanto, a cena não deverá ser vista na estreia do Brasil, neste sábado (13). Na plataforma oficial de venda de ingressos da Fifa não há mais entradas disponíveis para as partidas contra Marrocos, a primeira, e Haiti, a segunda. Ainda restam bilhetes apenas para o terceiro jogo da Seleção, contra a Escócia.

Para esta edição, a Fifa adotou uma nova metodologia de precificação. Os valores dos ingressos variam de acordo com a demanda, em um modelo semelhante ao das passagens aéreas. A disponibilidade também oscila, já que torcedores que desistem da compra podem revender seus bilhetes na própria plataforma da entidade.

Para o jogo deste sábado, os bilhetes para a estreia da Seleção começavam em US$ 353 (R$ 1,7 mil) e podiam ultrapassar os US$ 700 (R$ 3,5 mil).

Sem disponibilidade por meios oficiais, a ganancia dos cambistas cresce. Zero Hora teve acesso a um grupo de venda de ingressos. Os bilhetes revendidos dos jogos do Brasil são, basicamente, da categoria 1, a mais elevada. Os preços para a estreia estão na casa dos US$ 1,7 mil (R$ 8mil) e podem chegar até US$ 3mil (R$ 15,1 mil).