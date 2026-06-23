Inglaterra e Gana se enfrentam nesta terça-feira (23), pela segunda rodada da Copa do Mundo 2026. O jogo será às 17h, no Gillette Stadium, em Foxborough, Estados Unidos.
Onde assistir à Inglaterra x Gana ao vivo
RBS TV, SporTV, Globoplay, getv, Cazé TV, NSPORTS e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Tabela da Copa do Mundo 2026
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