Inglaterra x Gana ao vivo pela Copa do Mundo; acompanhe

Inglaterra e Gana ficaram no 0 a 0 nesta terça-feira (23), pela segunda rodada do Grupo L. O jogo ocorreu no Gillette Stadium, em Foxborough, nos Estados Unidos.
Onde assistir à Inglaterra x Gana ao vivo
RBS TV, SporTV, Globoplay, getv, Cazé TV, NSPORTS e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
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