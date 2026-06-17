Inglaterra x Croácia: horário e onde assistir ao vivo

Inglaterra x Croácia: tudo sobre o jogo da Copa do Mundo. Arte GZH

Inglaterra e Croácia se enfrentam nesta quarta-feira (17), pela primeira rodada da Copa do Mundo 2026. O jogo será às 17h, no AT&T stadium, em Dallas, Estados Unidos.

Onde assistir à Inglaterra x Croácia ao vivo

RBS TV, SporTV, Globoplay, getv, Cazé TV, NSPORTS e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo.

Tabela da Copa do Mundo 2026