Inglaterra x Croácia: horário e onde assistir ao vivo

Inglaterra e Croácia se enfrentam nesta quarta-feira (17), pela primeira rodada da Copa do Mundo 2026. O jogo será às 17h, no AT&T stadium, em Dallas, Estados Unidos.
Onde assistir à Inglaterra x Croácia ao vivo
RBS TV, SporTV, Globoplay, getv, Cazé TV, NSPORTS e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Tabela da Copa do Mundo 2026
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