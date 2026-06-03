Igor Thiago destaca ambiente da Seleção Brasileira e afirma: "Parece que não é real"

Igor Thiago balançou as redes nos últimos dois amistosos da Seleção Brasileira. Rafael Ribeiro / CBF

Faltando 10 dias para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o atacante Igor Thiago concedeu a primeira entrevista coletiva em solo americano nesta quarta-feira (3), no Centro de Treinamento do New York Red Bulls, em Nova Jersey. Em tom bem-humorado, o jogador do Brentford, da Inglaterra, falou sobre a alegria em disputar o Mundial, convocação esta que, segundo o atleta, ainda não caiu a ficha.

O centroavante balançou as redes no último amistoso contra o Marrocos, na goleada por 6 a 2, no Maracanã, e aumentou as esperanças da torcida brasileira em relação ao desempenho do centroavante na Copa do Mundo.

O camisa 25 da Seleção disse estar muito feliz com a convocação e com as atuações recentes, mas desconversou sobre titularidade e jogou a responsabilidade da montagem da equipe para o técnico Carlo Ancelotti.

— Independente se eu começar entre os 11 titulares ou não, quero estar disponível para dar o meu melhor pela Seleção. Eu acho que isso é o mais importante para mim e para nós como grupo. Só de estar disponível para poder representar a Seleção é uma uma alegria que tenho — afirmou.

Ainda sobre o sentimento em vestir a amarelinha, o jogador do Brentford falou que a ficha ainda não caiu. Ele foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira na última data Fifa antes da convocação final, aumentando, assim, a surpresa na convocação.

— Parece que não é real. Estou muito feliz de poder estar aqui, de poder estar com a Seleção, disputando a Copa do Mundo. É a maior realização da nossa vida. O maior objetivo é dar orgulho para o nosso povo e trazer o hexa para casa — explicou ele.

Resenha com o grupo

O tom alegre da coletiva era nítido nas respostas de Igor Thiago. No entanto, o jogador teve suas performance acompanhada por Endrick e Rayan. Os atletas observaram o companheiro e, inclusive participaram da roda de perguntas, ilustrando o clima leve da grupo de jogadores.

— Eles (Rayan e Endrick) me incentivam a ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, um jogador melhor. E ter eles do meu lado me dá essa confiança, esse conforto de poder estar aqui na Seleção também — Igor Thiago, sobre a relação com os companheiros.

Ao final da coletiva, o atacante respondeu uma pergunta feita por Endrick. Em seu momento de jornalista, o jovem jogador do Real Madrid questionou sobre a rotina com os 26 jogadores convocados.

— Estou muito feliz de ser um desses 26 convocados, poder compartilhar esse momento com vocês, que é um momento único, poder ter a possibilidade de cravar o nosso nome na história é uma das oportunidades únicas e especiais que a gente tem na vida e eu espero que, no final disso tudo, a gente possa conquistar — finalizou.

A Seleção Brasileira terá neste sábado (6), às 19h, o último amistoso antes da estreia oficial no Mundial — no dia 13 contra o Marrocos. A partida desta final de semana é contra o Egito, e está marcada para às 19h, no Huntington Bank Field, em Cleveland.