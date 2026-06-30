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Ídolos da dupla Gre-Nal, sufoco no fim e primeiro Gol de Ouro das Copas: como foi França x Paraguai em 1998

Gol de Laurent Blanc, a seis minutos do fim da prorrogação, evitou uma das maiores zebras do Mundial

João Rosa

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