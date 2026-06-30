Ídolos da dupla Gre-Nal, sufoco no fim e primeiro Gol de Ouro das Copas: como foi França x Paraguai em 1998

Laurent Blanc margou o primeiro "Gol de Ouro" da história das Copas" AFP

Teremos um revival da Copa de 1998 no próximo sábado (4), às 18h, na Filadélfia. Após vencer a Suécia por 3 a 0 nesta terça-feira (30), a França irá encarar o Paraguai nas oitavas de final do Mundial, assim como ocorreu há 28 anos, na competição no qual foi sede – e campeã de forma inédita.

Em 2026, os paraguaios garantiam classificação à próxima fase ao derrotar a tetracampeã Alemanha na última segunda-feira (29), nos pênaltis, por 4 a 3 (1 a 1 no tempo normal). Agora, terão uma segunda chance contra o país de Mbappé, Dembelé e Olise.

A primeira "morte súbita"

Em 28 de junho de 1998, no Stade Félix-Bollaert, em Lens, a França esteve muito perto de viver um pesadelo diante de sua torcida. Favorita, a equipe comandada por Aimé Jacquet encontrou um obstáculo quase intransponível nas oitavas de final: o disciplinado Paraguai treinado por Paulo César Carpegiani e do lendário goleiro José Luis Chilavert.

Somente aos nove minutos do segundo tempo da prorrogação os franceses fizeram o gol que garantiu o 1 a 0, gol do zagueiro Laurent Blanc. Na época existia a regra do "Gol de Ouro" (Golden Goal) – a prorrogação acabava assim que um time marcasse. Por isso também alguns chamavam de "Morte Súbita".

A muralha paraguaia desafia os anfitriões

O Paraguai chegou ao mata-mata sustentado por uma das defesas mais fortes daquela Copa. Chilavert liderava uma linha defensiva formada por pelo ex-gremista Francisco Arce, Celso Ayala, o ex-colorado Carlos Gamarra e Pedro Sarabia, considerada uma das mais sólidas do torneio. O time também contava com o ex-Inter Julio César Enciso no meio-campo. Diante de uma França repleta de talentos, o plano era claro: resistir à pressão e levar a decisão para os pênaltis.

E o plano quase funcionou. Durante 114 minutos, os paraguaios frustraram os ataques franceses e transformaram Chilavert em um dos protagonistas da partida. A seleção anfitriã encontrava dificuldades para furar o bloqueio sul-americano e, sem o suspenso Zinedine Zidane em campo, tinha menos criatividade para desmontar a marcação adversária.

Gamarra, o zagueiro que não fez uma falta

O drama paraguaio ganhou contornos ainda mais impressionantes quando se observa a trajetória de Carlos Gamarra naquele Mundial. Considerado um dos melhores defensores da Copa de 1998, o camisa 4 atravessou toda a competição sem cometer uma falta sequer, marca raríssima para um zagueiro em uma Copa.

Por ironia do destino, porém, ele chegou ao confronto contra a França limitado fisicamente. Mesmo lesionado, os ex-jogador do Inter permaneceu em campo durante a prorrogação e acabou envolvido no lance que definiu a classificação francesa.

Quase duas décadas depois, o ídolo colorado Paulo César Carpegiani revelou carregar um arrependimento daquela noite. Em participação no programa Bem, Amigos!, em 2017, o treinador admitiu que poderia ter substituído Gamarra, que atuava lesionado, por Catalino Rivarola, campeão da América pelo Grêmio três anos antes.

— Eu tinha o Rivarola no banco. Era fazer a simples troca. E eu disse para ele: "Gamarra, é minha a responsabilidade. Eu preciso fazer uma outra coisa, senão nós não vamos aguentar isso." Fiz uma outra modificação e acabei deixando o Gamarra. E é um erro que eu carrego até hoje. (...) A jogada do gol foi em cima dele — relembra.

O lance que mudou a história

Quando a disputa caminhava para os pênaltis, surgiu o momento decisivo. Faltando seis minutos, Laurent Blanc apareceu no ataque para concluir uma jogada francesa e vencer Chilavert. O estádio explodiu em alívio.

O lance se tornou um dos mais marcantes daquela Copa. Para a França, significou a sobrevivência em uma campanha que terminaria com a conquista do Mundial após a vitória por 3 a 0 sobre o Brasil na final. Para o Paraguai, foi o fim cruel de uma atuação histórica que esteve a poucos minutos da disputa por pênaltis.