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Ibañez assegura estar preparado para atuar tanto na lateral quanto na zaga da Seleção Brasileira: "Me sinto pronto"

Defensor se colocou à disposição do técnico Carlo Ancelotti para jogar em ambas as funções

Zero Hora

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