Ibañez assegura estar preparado para atuar tanto na lateral quanto na zaga da Seleção Brasileira: "Me sinto pronto"

Ibañez destacou que pode jogar tanto na zaga quanto na lateral-direita da Seleção. Rafael Ribeiro / CBF

Faltando apenas quatro dias para a estreia na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira vive um dilema sobre o substituto de Wesley na lateral-direita. O nome do gaúcho Ibañez ganhou força para assumir a função, apesar de ser zagueiro de origem. O defensor, no entanto, se colocou à disposição do técnico Carlo Ancelotti para atuar na função que for necessário.

Ibañez iniciou o jogo contra o Egito como zagueiro pelo lado esquerdo, apesar de ser destro. Com a volta de Gabriel Magalhães ao lado de Marquinhos na zaga, o defensor pode entrar na disputa com Danilo na lateral-direita.

O atleta natural de Canela, na Serra Gaúcha, se colocou à disposição para ser escalado em qualquer posição do setor defensivo, transferindo a responsabilidade para a comissão técnica.

— Essa questão não depende de mim. Independente da posição que for escalado, me sinto pronto. Seja de lateral ou de zagueiro. Seja aonde for, estarei pronto para para representar o meu País — afirmou.

A lesão de Wesley muda as características da equipe, pois o jogador da Roma é considerado um lateral com boas valências ofensivas — diferentemente de Ibañez.

O gaúcho reconhece que suas principais virtudes são defensivas, mas pontuou que se sente pronto para realizar apoios ofensivos se for escalado na lateral.

— Acredito que isso a gente vai evoluindo cada vez mais no dia a dia dos treinos. Mas como eu falei: me sinto pronto se tiver que jogar de lateral e apoiar lá na frente também. Mas as minhas características são mais defensivas — reconheceu.

Carlo Ancelotti não procurou o atleta para passar alguma orientação específica sobre um novo posicionamento na equipe. Mas Ibañez diz que o técnico é bem direto no que ele pensa para o time.

— Não houve conversa específica (com Ancelotti). O Mister é bem direto e reto naquilo que ele quer dentro do grupo e isso daí é muito importante, porque clarifica muitas coisas — elucida.

Em contrapartida, o diálogo com Danilo, seu concorrente na lateral, é algo frequente na rotina.

— Com o Danilo, o dia a dia é sempre muito bom. Ele esclarece muito as dúvidas que a gente tem dentro do grupo, seja de lateral, seja de zagueiro, porque ele também faz as duas funções. Mas não teve nenhuma conversa especial — concluiu.

A Seleção Brasileira estreia contra o Marrocos, pelo Grupo C da Copa do Mundo neste sábado (13), às 19h (de Brasília), em Nova Jersey. Até lá, a novela envolvendo a reposição de Wesley deve ganhar novos capítulos.

Confira um trecho da entrevista do gaúcho Ibañez: