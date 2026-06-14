O nome de Livano Comenencia está na história da Copa do Mundo de 2026. O meia de 22 anos foi o autor do primeiro gol de Curaçao no torneio, contra a gigante Alemanha, neste domingo (14), em Houston, nos Estados Unidos.
Nascido em Breda, na Holanda, Comenencia foi um dos tantos holandeses que se aproveitaram da descendência familiar curaçauense para disputar o Mundial. Ele joga pelo Zurich, da Suíça.
Seu começo no futebol foi pela base do PSV Eindhoven, um dos principais clubes da Holanda. Em 2023, ele foi comprado pela Juventus, para atuar no time sub-23. No entanto, não se firmou e foi vendido para o time suíço.
Pela seleção de Curaçao, Comenencia disputou 20 partidas e marcou três gols, contando o histórico pela Copa de 2026.
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