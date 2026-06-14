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Holandês que passou pela base da Juventus marca o primeiro gol da história de Curaçao em Copa do Mundo

Livano Comenencia balançou as redes contra a Alemanha, na estreia do Mundial de 2026

Alex Torrealba

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