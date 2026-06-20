A Holanda atropelou a Suécia neste sábado (20), em Houston, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Os holandeses aplicaram 5 a 1 nos suecos, e encaminharam a classificação para a próxima fase do Mundial.
Os gols foram de Brobbey (2x), Gakpo (2x) e Summerville para a Holanda, enquanto Elanga descontou para a Suécia.
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