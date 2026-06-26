Holanda vence a Tunísia, avança em primeiro e vai enfrentar Marrocos na segunda fase da Copa

A Holanda cumpriu o que dela se esperava para a noite desta quinta (25). Fez um jogo protocolar, venceu a já eliminada Tunísia por 3 a 1, e garantiu a primeira posição no grupo F.
Com o resultado, mais um confronto da próxima fase foi definido. A Holanda vai enfrentar Marrocos na segunda-feira (29), às 22h, no Gigante de Acero, em Monterrey.
Os gols da Holanda foram marcados por Skhiri, contra, Brobbey e Van Hecke. O gol da Tunísia foi de Mastouri.
Como foi o jogo
A Holanda iniciou a partida em ritmo intenso. Logo aos 3 minutos, após cruzamento pela direita de Dumfries, Skhiri tentou afastar, mas mandou pra trás, contra o próprio gol.
Minutos depois, os holandeses se aproveitaram da fragilidade da Tunísia, já eliminada. Van Djik ajeitou de cabeça para o meio da área, onde o centroavante Brobbey estava para ampliar.
Depois que abriu vantagem, a Holanda diminuiu o ritmo. E o jogo caiu em intensidade. As chegadas ao ataque passaram a ser mais esporádicas e, com isso, o placar de 2 a 0 se manteve ao intervalo.
No início da segunda etapa, o ritmo abaixo dos europeus custou um gol. Também de cabeça. Após cobrança de escanteio, Mastouri subiu sozinho para descontar para a Tunísia.
E a bola aérea deu o tom do jogo. Aos 16, a Holanda voltou a abrir vantagem. Após cruzamento da esquerda, Van Hecke desviou no primeiro pau, o zagueiro até tentou tirar, mas ela morreu no fundo da rede de Dahmen.
De novo com maior vantagem, a Holanda administrou. Memphis Depay, jogador do Corinthians, entrou e tentou ampliar de bicicleta. Mas o placar se manteve até o fim, e a Holanda ficou no caminho do Marrocos.
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