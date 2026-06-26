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Holanda vence a Tunísia, avança em primeiro e vai enfrentar Marrocos na segunda fase da Copa

Placar de 3 a 1 foi construído no início do jogo; partida de mata-mata acontece na segunda-feira, em Monterrey

Nicholas Lyra

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