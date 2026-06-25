Holanda, Japão ou Suécia? Qual seria o melhor adversário para o Brasil na próxima fase da Copa?

Suécia, de Viktor Gyokeres, pode aparecer no caminho do Brasil. LARS BARON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O Brasil já sabe quando e onde entrará em campo na segunda fase da Copa do Mundo. Será na segunda-feira (29), às 14h, em Houston. Só falta conhecer o adversário.

A definição ocorrerá na noite desta quinta-feira (25). Holanda, Japão e Suécia são as possibilidades.

— Eu preferiria pegar a Suécia, que tem menos recurso e nós estamos acostumados a superar. É um time que não tem tanta malemolência, não tem muito drible. Lembra a Escócia, mas com mais qualidade — pontuou o técnico Lisca.

O retrospecto contra os suecos em Mundiais é positivo. Foram sete confrontos na história, com cinco vitórias brasileiras, incluindo a final de 1958.

— A Suécia é uma equipe que não vai propor o jogo. Você ter mais a bola você tem mais chance de dominar o adversário. É um time que o Brasil mais encaixa nesse tipo de jogo. Também será a equipe que mais irá respeitar o Brasil — destacou Muricy Ramalho, ex-treinador.

Ameaça laranja

Quando se fala nos algozes brasileiros em Copas, a França logo vem à mente, mas os holandeses não ficam muito para trás. Na história, foram cinco encontros, com três triunfos dos europeus.

— Pelo que estão jogando e pela tradição, a Holanda seria a mais difícil. Tem um técnico experiente. Tem conjunto. Os jogadores atuam pelo mundo. São jogadores diferentes e experimentados em grandes ligas. Isso faz muita diferença — analisou Muricy.

Como a Holanda pega a Tunísia e deverá confirmar o primeiro lugar, o rival do Brasil deve sair do confronto entre japoneses e suecos.

— A Holanda tem um 4-3-3 clássico com um meio muito forte. É um time com boas ideias de jogo e que marca bem — resumiu Lisca.