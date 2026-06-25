Holanda, Japão e Suécia: como estão os possíveis adversários do Brasil na segunda fase da Copa

Com a primeira posição garantida no Grupo C, o Brasil irá enfrentar o segundo colocado do Grupo F. Isso significar ter no caminho Holanda, Japão ou Suécia.
Os dois primeiros têm quatro pontos e os suecos, três. Às 20h desta quinta (25), ocorrem os jogos decisivos da chave. Os holandeses enfrentam a já eliminada Tunísia, enquanto os japoneses encaram o selecionado nórdico. A partida da fase de 16 avos do Brasil está marcada para as 14h de segunda-feira.
Hoje líder do grupo, a Holanda suou bastante para empatar com o Japão em 2 a 2 na estreia, mas flanou diante da Suécia com um 5 a 1 na segunda rodada. Estará no caminho do Brasil se perder para a Tunísia e Japão pontuar (vitória ou empate) ou Suécia vencer ou, ainda, se empatar e japoneses ou suecos vencerem.
Os destaques da Holanda
As principais individualidades vestem a camisa vermelha do Liverpool. Na defesa, Van Dijk segue como um dos grandes zagueiros da atualidade. Também tem força na área adversária. Anotou um dos gols no empate com o Japão. Mais adiantado no campo aparece Gapko, autor de dois gols na goleada sobre a Suécia. Nomes menos conhecidos também se destacam.
O meia-atacante Summerville e o atacante Brobbey foram às redes duas vezes cada. O nome com maior ligação com o Brasil é Memphis Depay. O atacante do Corinthians é o maior artilheiro da história da seleção holandesa, mas é reserva nesta Copa do Mundo. Ele entrou no segundo tempo dos jogos contra Suécia e Japão.
Destaques do Japão
Atual segundo colocado, o Japão empatou com a Holanda na estreia e goleou a Tunísia sem dificuldades no segundo jogo da chave. Será o adversário da Seleção Brasileira se empatar com a Suécia e a Holanda pontuar ou se vencer e os holandeses também.
Apesar de perder dois jogadores importantes (Mitoma e Minamino) por lesão antes da Copa, o time japonês ainda conta com bons valores. A começar pelo goleiro Zion Suzuki, do Parma, sempre ágil debaixo das traves.
O meia Daichi Kamada, do Crystal Palace, é o principal jogador de linha japonês nesta Copa. Já foi escalado mais à frente e como volante. Marcou contra Holanda e Tunísia. Ainda sem uma grande atuação na Copa, Ritsu Doan, do Frankfurt, merece atenção do lado direito do ataque. Rápido e criativo, tem capacidade para criar perigo.
Os nomes da Suécia
A Suécia chega à última rodada na terceira posição. Enfrentará o time de Carlo Ancelotti na próxima fase caso se vencer o Japão e a Holanda vencer a Tunísia. Na campanha até aqui, viveu altos e baixos. Goleou a Tunísia na estreia e foi goleada pela Holanda na segunda rodada.
Os principais destaque da equipe estão no ataque. Isak foi contratado pelo Liverpool junto ao Newcastle por 130 milhões de libras em setembro do ano passado. Gyökeres marcou 97 gols em duas temporadas pelo Sporting. Nesta, pelo Arsenal, marcou 21 vezes e foi peça-chave na campanha do título inglês e do vice-campeonato da Liga dos Campeões.