Holanda, Japão e Suécia: como estão os possíveis adversários do Brasil na segunda fase da Copa

Holanda e Japão lutam pela liderança da chave. ARIC BECKER / AFP

Com a primeira posição garantida no Grupo C, o Brasil irá enfrentar o segundo colocado do Grupo F. Isso significar ter no caminho Holanda, Japão ou Suécia.

Os dois primeiros têm quatro pontos e os suecos, três. Às 20h desta quinta (25), ocorrem os jogos decisivos da chave. Os holandeses enfrentam a já eliminada Tunísia, enquanto os japoneses encaram o selecionado nórdico. A partida da fase de 16 avos do Brasil está marcada para as 14h de segunda-feira.

Hoje líder do grupo, a Holanda suou bastante para empatar com o Japão em 2 a 2 na estreia, mas flanou diante da Suécia com um 5 a 1 na segunda rodada. Estará no caminho do Brasil se perder para a Tunísia e Japão pontuar (vitória ou empate) ou Suécia vencer ou, ainda, se empatar e japoneses ou suecos vencerem.

Os destaques da Holanda

Holanda goleou a Suécia. Foto por RONALDO SCHEMIDT / / AFP

As principais individualidades vestem a camisa vermelha do Liverpool. Na defesa, Van Dijk segue como um dos grandes zagueiros da atualidade. Também tem força na área adversária. Anotou um dos gols no empate com o Japão. Mais adiantado no campo aparece Gapko, autor de dois gols na goleada sobre a Suécia. Nomes menos conhecidos também se destacam.

O meia-atacante Summerville e o atacante Brobbey foram às redes duas vezes cada. O nome com maior ligação com o Brasil é Memphis Depay. O atacante do Corinthians é o maior artilheiro da história da seleção holandesa, mas é reserva nesta Copa do Mundo. Ele entrou no segundo tempo dos jogos contra Suécia e Japão.

Destaques do Japão

Kamada vem se destacando. JULIO CESAR AGUILAR / AFP

Atual segundo colocado, o Japão empatou com a Holanda na estreia e goleou a Tunísia sem dificuldades no segundo jogo da chave. Será o adversário da Seleção Brasileira se empatar com a Suécia e a Holanda pontuar ou se vencer e os holandeses também.

Apesar de perder dois jogadores importantes (Mitoma e Minamino) por lesão antes da Copa, o time japonês ainda conta com bons valores. A começar pelo goleiro Zion Suzuki, do Parma, sempre ágil debaixo das traves.

O meia Daichi Kamada, do Crystal Palace, é o principal jogador de linha japonês nesta Copa. Já foi escalado mais à frente e como volante. Marcou contra Holanda e Tunísia. Ainda sem uma grande atuação na Copa, Ritsu Doan, do Frankfurt, merece atenção do lado direito do ataque. Rápido e criativo, tem capacidade para criar perigo.

Os nomes da Suécia

Isak (9) já marcou gol nesta Copa. JULIO CESAR AGUILAR / AFP

A Suécia chega à última rodada na terceira posição. Enfrentará o time de Carlo Ancelotti na próxima fase caso se vencer o Japão e a Holanda vencer a Tunísia. Na campanha até aqui, viveu altos e baixos. Goleou a Tunísia na estreia e foi goleada pela Holanda na segunda rodada.