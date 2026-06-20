Holanda goleia Suécia em jogo que interessa ao Brasil na Copa

Jogadores comemoram o gol de Gakpo. Foto por RONALDO SCHEMIDT / / AFP

Com quantas laranjas se faz uma laranjada? Cinco foram suficientes para a Holanda, a Mecânica, golear a Suécia por 5 a 1 pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo. Brobbey e Gakpo, cada um duas vezes, e Summerville fizeram para os holandeses, enquanto Elanga diminuiu para os suecos.

Com o resultado, a equipe do técnico Ronald Koeman assume a liderança do grupo, com quatro pontos, e, momentaneamente, sai do caminho da Seleção Brasileira na fase de 16 avos. A Suécia, por outro lado, para nos três e ocupa a segunda colocação. O Japão é terceiro, mas joga na madrugada de sábado (1h). Se vencer, ultrapassa os suecos. Se golear por cinco ou mais gols de diferença, assume a ponta, deixando os holandeses em segundo.

O Brasil tem interesse direto na chave. Caso avance em primeiro, os comandados de Carlo Ancelotti terão pela frente o segundo colocado do Grupo F (até agora, a Suécia). Se passar em segundo, a Seleção enfrentará o primeiro colocado. Mesmo que seja remota a possibilidade, caso avance em terceiro, os brasileiros podem duelar ou com México (1º do Grupo A), ou com o 1º do I ou com o 1º do E.

O jogo

Rapidinho a Holanda mostrou que queria decidir a partida. Aos cinco minutos, Gakpo achou Brobbey, sozinho, no meio da área. O centroavante não desperdiçou e abriu o placar.

O centroavante do Sunderland anotou pela segunda vez aos 16. Agora do lado direito, Dumfries cruzou rasteiro e Brobbey só tocou para dentro do gol.

A parada para hidratação, aos 22 minutos, no entanto, mudou o rumo da partida. A Suécia, que tinha dificuldades para jogar, passou a atacar mais. O gol até saiu em bola aérea, mas foi anulado por impedimento de Lagerbielke.

Ao apito do árbitro Michael Oliver, os holandeses agradeceram pelo término do primeiro tempo.

Segunda etapa

No vestiário, a conversa com Koeman pareceu ter dado resultado. De novo, rapidamente, a Holanda acabou com a partida. Logo no primeiro minuto da etapa final, Dumfries achou Gakpo na segunda trave. O meia do Liverpool só teve o trabalho de empurrar para a rede.

O camisa 11 holandês voltou a marcar aos oito. Da esquerda, ele puxou para o meia e bateu no canto de Nordfeldt. Foi então que os suecos marcaram pela primeira vez.

Cinco minutos depois, Isak achou Elanga, que havia acabado de entrar no jogo. O atacante bateu na saída do goleiro Verbruggen e diminuiu para a Suécia.

Os suecos até tentaram diminuir o prejuízo, mas a Holanda manteve a solidez defensiva na reta final da partida. Quase nos acréscimos, Summerville driblou dois e ainda marcou o quinto para a Laranja Mecânica.

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