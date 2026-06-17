Copa do Mundo

Artilheiro 
Notícia

"História do futebol": imprensa internacional repercute quebra de recorde de Messi na Copa do Mundo

Camisa 10 da Argentina marcou três vezes na estreia contra a Argélia e igualou Klose como maior goleador em Mundiais

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS