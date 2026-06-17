"História do futebol": imprensa internacional repercute quebra de recorde de Messi na Copa do Mundo

Messi entrou em campo na noite de terça-feira (16), na estreia da Argentina na Copa do Mundo, pensando se conseguiria, em 2026, alcançar o recorde de Miroslav Klose de mais gols em Mundiais. Quando saiu de campo, no segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, o craque argentino já havia escrito mais um capítulo histórico.
Com três gols marcados, chegou aos 16 em Copas do Mundo e igualou a marca de Klose no topo da artilharia da competição. A goleada da atual campeã na estreia e o feito de Messi viraram notícia nos principais jornais esportivos ao redor do mundo.
O Bild, da Alemanha, destacou na capa de seu site a marca do ex-centroavante alemão. "Loucura por Messi" diz a manchete. O texto destaca que "o vencedor de oito Bolas de Ouro parece estar em ótima forma".
O Olé, da Argentina reservou um espaço para lembrar de todos os 16 gols de Messi com a seleção da Argentina.
"Messi é a história do futebol" foi a manchete do jornal Marca, da Espanha. O jornal destacou que o craque faz a Argentina sonhar com o bicampeonato.
A Argentina volta a campo na segunda-feira (22), contra a Áustria, às 14h (horário de Brasília), pela segunda rodada do Grupo J.
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