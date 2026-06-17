Harry Kane se torna o jogador com mais gols de pênaltis em Copas do Mundo

Harry Kane marcou dois gols na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia nesta quarta-feira (17), pela primeira rodada do Grupo L da Copa do Mundo, sendo um deles de pênalti aos 12 minutos de jogo, quando deslocou o goleiro Livakovic.
A conversão da penalidade tornou Kane o jogador com mais gols da marca da cal da história do torneio, com cinco tentos.
O atacante inglês está em sua terceira edição de Copa do Mundo e chegou a dez gols na história da competição. A primeira vez que o jogador converteu uma cobrança de pênalti foi contra o Panamá, em 2018, pela segunda rodada do Grupo G. Na partida, Kane acertou duas cobranças.
Ainda em 2018, o atacante do Bayern acertou mais uma cobrança, contra a Colômbia, nas oitavas de final. Em 2022, Kane marcou de pênalti apenas contra a França, nas quartas de final.
Agora, em 2026, Kane converteu o seu quinto pênalti em Copas do Mundo e ultrapassou nomes históricos como Messi, Batistuta e Eusébio.
Ranking de gols de pênaltis em Copas do Mundo:
- Harry Kane – Inglaterra – 5 gols
- Gabriel Batistuta – Argentina – 4 gols
- Eusébio – Portugal – 4 gols
- Rob Rensenbrink – Holanda – 4 gols
- Lionel Messi – Argentina – 4 gols
- Antoine Griezmann – França – 3 gols
- Fernando Hierro – Espanha – 3 gols
- Mile Jedinak – Austrália – 3 gols
- Johan Neeskens – Holanda – 3 gols
- Hristo Stoichkov – Bulgária – 3 gols
- Cristiano Ronaldo – Portugal – 3 gols
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