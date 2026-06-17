Harry Kane chega a 10 gols em Copas do Mundo; relembre os jogos que o atacante balançou as redes 

Kane marcou duas vezes na partida contra a Croácia nesta quarta-feira (17) Paul Ellis / AFP

Seguindo o embalo de Mbappé e Messi, Harry Kane marcou foi protagonista na vitória da Inglaterra sobre a Croácia por 4 a 2, nesta quinta-feira (17), e entrou no top-10 de artilheiros da história da Copa do Mundo. O inglês alcançou o 10º gol em Mundiais durante a estreia da sua terceira edição no torneio.

Kane iniciou a Copa do Mundo de 2026 com oito gols acumulados. O jogador foi o artilheiro em 2018 — ano em que jogou a sua primeira edição da competição — com seis gols marcados. Em 2022, o recorte anterior diminuiu, pois o atacante balançou as redes apenas duas vezes.

No Mundial de 2026, Kane já igualou os gols da última edição e acumulou dois feitos históricos logo na estreia da competição. O atacante do Bayern de Munique se junta ao grupo composto pelo conterrâneo Gary Lineker, Gabriel Batistuta, Teófilo Cubillas, Grzegorz Lato, Thomas Muller e Helmut Rahn: todos marcaram dez gols em Copa do Mundo.

O estreante avassalador

Harry Kane estreou em Copas do Mundo no dia 18 de junho de 2018 contra a Tunísia, pela primeira rodada do grupo G e balançou as redes duas vezes, decretando a vitória suada por 2 a 1 para os ingleses.

Logo na segunda rodada contra o Panamá, Kane marcou o seu primeiro e único hat-trick em Mundiais. Para fechar a campanha como o artilheiro do campeonato, Kane marcou o sexto gol do torneio contra a Colômbia, pelas oitavas de final, no duelo que foi decidido nas penalidades com o avanços da Inglaterra.

Alta expectativa

Em 2022, o atacante não conseguiu repetir a atuação anterior e balançou as redes apenas duas vezes ao longo da Copa. Após uma fase de grupos zerada, Kane balançou as redes nas oitavas de final contra Senegal e nas quartas contra a França — duelo que culminou na eliminação dos ingleses por 2 a 1. Assim, Kane fechou a Copa do Mundo de 2022 com apenas dois gols assinalados

Todos os gols de Kane em Copas do Mundo:

Copa de 2018

Inglaterra 2 x 1 Tunísia - dois gols | Fase de grupos

Inglaterra 6 x 1 Panamá - três gols | Fase de Grupos

Inglaterra 1 (4)x(3) 1 Colômbia - um gol | Oitavas de Final

Copa de 2022

Inglaterra 3 x 0 Senegal - um gol | Quartas de final

Inglaterra 1 x 2 França - um gol | Quartas de final

Copa de 2026

Inglaterra 4 x 2 Croácia - dois gols | Fase de grupos