Haaland tem mais gols do que jogos pela seleção da Noruega; veja os números

Haaland se tornou o maior artilheiro da Noruega nos últimos sete anos. JUSTIN SETTERFIELD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Na vitória contra Senegal, pela segunda rodada do Grupo I, Haaland marcou dois gols para a Noruega, chegando a quatro na Copa do Mundo e assumindo a vice-artilharia ao lado de Mbappé. Esse foi o 59º gol do centroavante com a camisa da seleção em 52 jogos.

A média é de 1,13 gol por partida. Isso apenas pela seleção principal. O camisa 9 fez história nas categorias de base da Noruega ao marcar nove gols em uma única partida contra Honduras, na Copa do Mundo Sub-20 de 2019. No mesmo ano, Haaland foi convocado pela primeira vez para a seleção principal.

Nestes sete anos, Haaland se tornou o maior artilheiro da Noruega e liderou a campanha do país rumo à Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Foram 16 gols em oito jogos pelas Eliminatórias, com 100% de aproveitamento.

Fora do Mundial, o camisa 9 também vive grande fase. Pelo Manchester City, encerrou a temporada 2025-2026 como artilheiro da Premier League, com 27 gols em 35 jogos.