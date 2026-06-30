Haaland prega respeito ao falar das chances da Noruega contra o Brasil: "Pequenas"

O Brasil enfrentará a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. Além de pegar uma seleção que nunca venceu na história, os brasileiros terão pela frente o centrovante Erling Haaland, astro do Manchester City e que já marcou cinco gols na Copa do Mundo.
— Vamos para as oitavas. Existem excelentes equipes. Não vai ser fácil. Vai ser difícil, mas estamos muito preparados — destacou Haaland após a vitória contra a Costa do Marfim.
Ao ser questionado sobre as chances da Noruega contra o Brasil, pregou respeito:
— Pequenas.
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