Haaland decide de novo, Noruega vence Senegal e confirma vaga na segunda fase da Copa do Mundo 

Haaland chegou a quatro gols na Copa do Mundo de 2026. AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ele fez de novo. Um dos melhores atacantes do mundo voltou a ser protagonista. Haaland marcou (de novo) duas vezes, decidiu a vitória da Noruega sobre Senegal por 3 a 2 nesta segunda-feira (22) e ajudou o país nórdico a confirmar vaga na segunda fase da Copa do Mundo.

O outro gol foi marcado por Pedersen. Ismaila Sarr anotou duas vezes para os africanos. Com o resultado, Noruega e França estão empatadas na liderança do grupo I, com seis pontos cada. Na sexta-feira (26), em Boston, as duas seleções se enfrentam pela primeira posição.

A Noruega foi melhor durante praticamente todo o primeiro tempo. Criou as melhores chances de gol, e ocupou o campo do adversário. Sempre embalado pela festa dos "vikings" nas arquibancadas.

Mas a bola na rede mesmo veio só no fim do primeiro tempo. E numa lambança da defesa de Senegal. Koulibaly tirou errado, e o lateral Pedersen aproveitou para abrir o placar.

A seleção senegalesa sentiu o gol e, por pouco, não levou um prejuízo ainda maior ao intervalo. Mendy se atrapalhou, perdeu a bola para Haaland, que chutou na trave. Na sequência do lance, em cruzamento, quase fez de cabeça, mas o goleiro senegalês se redimiu, salvou em cima da linha e o placar seguiu com vantagem mínima para os europeus.

Mas o ritmo seguiu frenético no segundo tempo. E o impiedoso atacante não iria passar em branco. Haaland foi acionado em profundidade por Odegaard, e precisou de um toque só, de canhota, para vencer Mendy e fazer 2 a 0 para a Noruega.

Senegal precisava de uma resposta rápida para se manter no jogo. E ela veio 10 minutos depois. Mané fez boa jogada trabalhada com Pape Gueye. Ele recebeu de volta e acionou Ismaila Sarr dentro da área. Ele mergulhou para descontar para os africanos.

A alegria, no entanto, durou pouco. Porque do outro lado está Erling Haaland. Acionado após troca de passes pela esquerda, dessa vez ele finalizou de direita. De novo com um toque só, para encobrir o goleiro. A bola ainda tocou caprichosamente no travessão antes de morrer no fundo do gol para o 3 a 1.

Nos acréscimos, a Noruega tomou um susto. De novo, a bola caiu em um dos melhores jogadores de Senegal. Ismaila Sarr foi acionado dentro da área, e não desperdiçou. A pressão até veio, mas a Noruega se segurou para sair de campo com a vitória e a vaga na próxima fase.