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No embalo do artilheiro
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Haaland decide de novo, Noruega vence Senegal e confirma vaga na segunda fase da Copa do Mundo 

Vitória por 3 a 2 valeu classificação antecipada para o país nórdico; jogo contra a França na sexta-feira vai decidir liderança do Grupo I

Nicholas Lyra

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