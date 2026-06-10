Guia da Copa 2026: tudo sobre o maior Mundial da história em vídeos, áudios e reportagens

Se o futebol é o esporte mais popular do planeta, a Copa do Mundo de seleções é sua maior vitrine. E a edição de 2026 tem tudo para superar as expectativas.

O principal motivo? Será a maior Copa de todos os tempos, com três sedes, 48 seleções participantes e 104 partidas. O campeão terá de jogar oito vezes.

É com essa motivação que a equipe de Esportes do Grupo RBS lança o Guia da Copa 2026, que convida os apaixonados por futebol e os curiosos a fazer uma imersão em tudo o que envolve o torneio.

No Guia, estão detalhadas todas as equipes da Copa, com destaque para a Seleção Brasileira, além de números da competição, tabela de jogos, simulador e informações sobre os 16 estádios que receberão as partidas.

O especial traz um vídeo especial e três reportagens que destacam a grandiosidade do evento, os “estrangeiros” da Seleção e um resgate da história que envolve o técnico Carlo Ancelotti, antes rival do Brasil, agora parceiro na busca pelo Hexa.

O Guia ainda traz áudios históricos do Tetra e do Penta da Seleção, além de números e curiosidades sobre atletas, treinadores e profissionais de arbitragem da Copa.