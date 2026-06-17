Guerrinha, Lisca e números dão recado a Ancelotti sobre o meio-campo da Seleção

O jornalista, comentarista, filósofo e turfista Adroaldo Guerra Filho costuma resumir:

— Futebol se ganha e se perde no meio do campo.

Em Brasil 1x1 Marrocos, essa sentença foi um resumo do jogo. E um alerta para Carlo Ancelotti e seus jogadores cuidarem para o segundo jogo da Copa do Mundo, contra o Haiti, na sexta-feira (19). É preciso mais dinamismo.

Os números disponibilizados pela Fifa indicam que Bouaddi, o cabeludo número 6 de Marrocos, sozinho, fez quase a mesma coisa do que Casemiro (depois Fabinho), Bruno Guimarães e Lucas Paquetá juntos. Ele deu tantos passes quanto os outros, teve índice de acerto semelhante, apareceu para jogar e, além de tudo, tocou a bola para a frente.

Casemiro foi especialmente mal. Nos 49 minutos em que esteve em campo, deu 19 passes, só cinco quebrando linhas. Ou seja, para um companheiro posicionado à frente de quem estava marcando. Ou, mais grosso modo ainda, tocou para a frente. Fabinho, nos 55 minutos do segundo tempo, passou três vezes para um colega adiantado.

O que preocupa mais diz respeito aos outros dois meias de Ancelotti. Como supostamente eles têm mais liberdade de criação, esperava-se mais de Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Juntos, eles tentaram 12 passes ofensivos. E acertaram oito. Bouaddi, sozinho, tentou 15 passes e acertou 11.

Offer

Outro dado que prova a ausência do meio-campo brasileiro é o que a Fifa chama de offer. Em tradução livre, seria pedir a bola, se apresentar para o jogo.

O atleta que mais fez isso foi, sim, claro, óbvio, Bouaddi. Foram 69 vezes. No Brasil, Vini Jr. foi quem mais deu opção no Brasil, 61 vezes. E Raphinha ficou logo atrás, 59. E os volantes? Bruno Guimarães e Paquetá se apresentaram 48 vezes cada, 21 atrás do marroquino. Casemiro, seis, Fabinho, 16.

— Os volantes do Marrocos tiveram muita liberdade o tempo todo. Raphinha e Vinícius precisam ser muito mais participativos sem a bola para poder ajudar nessa primeira marcação. Precisamos mudar as funções não só no meio, mas também dos atacantes colaborando. Tem de jogar de trás para a frente, não de frente para trás como o Brasil está querendo propor — resume o técnico Lisca.

Contra o Haiti, a tendência é de números inflados, até pela diferença de qualidade. Mas mesmo contra um time que possivelmente ficará retrancado é necessário dinamismo. A Espanha que o diga.

Ancelotti, é hora de ouvir o Guerrinha.

Casemiro

19 passes

4 quebrando linhas

Fabinho

15 passes

3 quebrando linhas

Bruno Guimarães

39 passes

5 quebrando linhas

Lucas Paquetá

40 passes

3 quebrando linhas

Bouaddi

67 passes

15 quebrando linhas