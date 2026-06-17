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Guerrinha, Lisca e números dão recado a Ancelotti sobre o meio-campo da Seleção

Atuação e dados escancaram problemas no setor central e cobram resposta imediata na Copa do Mundo

Rafael Diverio

Direto de Morristown

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