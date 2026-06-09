“Grêmio é o número 1”: americano revela ser tricolor em festa do Knicks em Nova York

A cena aconteceu na noite desta segunda-feira (8) em Nova York, horas antes do Jogo 3 das finais da NBA, entre New York Knicks e San Antonio Spurs. Cerca de 5 mil pessoas foram até o Bryant Park, um dos espaços mais conhecidos da cidade, para acompanhar a partida em um telão instalado ao ar livre.

Por aqui, esse tipo de evento é chamado de “watch party”, uma espécie de fanfest para quem quer viver o clima do jogo sem estar dentro do ginásio.

CCD e Logan O’Connor, gremista que nasceu em NY. Youtube Gaúcha Esportes / Reprodução

Com ingressos disputados e caros para o Madison Square Garden (onde esteve inclusive o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump), muitos torcedores optaram por acompanhar a partida do lado de fora. Foi na fila de acesso ao evento que surgiu uma conexão improvável entre Nova York e Porto Alegre.

Os primeiros da fila eram dois jovens norte-americanos. A ideia inicial era perguntar sobre a expectativa para o jogo. Mas quando a reportagem comentou que vinha do Brasil, um deles interrompeu, com sotaque:

— Tudo bem?

A surpresa aumentou quando perguntamos qual cidade brasileira ele conhecia.

— Porto Alegre.

O jovem, chamado Logan O’Connor, nasceu em Nova York, mas contou que viveu um período no Rio Grande do Sul em uma experiência de intercâmbio. Ficou hospedado com uma família gaúcha, conheceu Porto Alegre e Novo Hamburgo e fez amizades que, segundo ele, mudaram sua relação com o futebol.

Entre esses amigos estavam Samuel e Isadora. Samuel, segundo Logan, é um torcedor apaixonado pelo Grêmio e isso foi suficiente para converter o norte-americano.

Hoje, ele se define como gremista. Mesmo vestido com as cores dos Knicks, contou que tem camisa do clube gaúcho (que estava em casa), acompanha o time e aprendeu até a trocar flautas com os colorados.

Durante a transmissão do programa Happy Hour, do Youtube de GZH Esportes, os jornalistas César Cidade Dias e Vagner Martins entraram na brincadeira. Ao lado de Logan estava um amigo americano, que não acompanhava futebol brasileiro e acabou ganhando de presente uma camisa do Inter para promover a rivalidade.

O resultado foi uma cena difícil de imaginar fora do Rio Grande do Sul: em plena fila de uma watch party dos Knicks, dois norte-americanos entoando cantos de Grêmio e Inter.

Antes de entrar para assistir ao jogo (Knicks perdeu, mas vai vencendo a série final por 2 a 1), Logan deixou registrada e carimbada a torcida dele:

— Grêmio é o time número 1 do Brasil.