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“Grêmio é o número 1”: americano revela ser tricolor em festa do Knicks em Nova York

O plano era encontrar torcedores dos Knicks. O que a reportagem da Rádio Gaúcha e GZH não imaginava era encontrar um gremista, fã de futebol

Kelly Matos

Direto de Nova York

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