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Gols sofridos viram sinal de alerta na Seleção Brasileira às vésperas da Copa do Mundo

Equipe de Carlo Ancelotti foi vazada em todos os quatro jogos de 2026

Rodrigo Oliveira

Direto de Nova Jersey

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