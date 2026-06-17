Gols de Messi em Copas do Mundo: como foi o desempenho dele na artilharia?

Em 2022, Messi fez sete gols na Copa. Jewel SAMAD / AFP

Os três gols na estreia da Copa do Mundo contra a Argélia credenciam Lionel Messi a ser o artilheiro do torneio pela primeira vez. A partida que iniciou o caminho argentino na edição norte-americana tornou o camisa 10 o maior goleador da história da Copa, ao lado de Klose, com 16 gols.

Mas você lembra como Messi foi nas outras cinco edições? O argentino chegou próximo da Chuteira de Ouro em duas oportunidades.

Primeiro, em 2014, sua terceira Copa, ele dividiu a Chuteira de Bronze com Neymar e Van Persie. Os três marcaram quatro gols em solo brasileiro.

No último Mundial, quando levou a Argentina ao tri da Copa, Messi foi vice-artilheiro da competição. O atacante fez sete gols e ficou atrás apenas de Mbappé, da França.

Messi no ranking de artilheiros em Copas

2006 - 1 gol - 27º

2010 - não marcou

2014 - 4 gols - 3º, ao lado de Neymar e Van Persie

2018 - 1 gol, ao lado de outros 84 jogadores

2022 - 7 gols, vice-artilheiro atrás apenas de Mbappé