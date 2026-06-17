Gols de Messi em Copas do Mundo: como foi o desempenho dele na artilharia?

Os três gols na estreia da Copa do Mundo contra a Argélia credenciam Lionel Messi a ser o artilheiro do torneio pela primeira vez. A partida que iniciou o caminho argentino na edição norte-americana tornou o camisa 10 o maior goleador da história da Copa, ao lado de Klose, com 16 gols.
Mas você lembra como Messi foi nas outras cinco edições? O argentino chegou próximo da Chuteira de Ouro em duas oportunidades.
Primeiro, em 2014, sua terceira Copa, ele dividiu a Chuteira de Bronze com Neymar e Van Persie. Os três marcaram quatro gols em solo brasileiro.
No último Mundial, quando levou a Argentina ao tri da Copa, Messi foi vice-artilheiro da competição. O atacante fez sete gols e ficou atrás apenas de Mbappé, da França.
Messi no ranking de artilheiros em Copas
- 2006 - 1 gol - 27º
- 2010 - não marcou
- 2014 - 4 gols - 3º, ao lado de Neymar e Van Persie
- 2018 - 1 gol, ao lado de outros 84 jogadores
- 2022 - 7 gols, vice-artilheiro atrás apenas de Mbappé
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