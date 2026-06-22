Goleiros desconhecidos que se tornaram heróis; relembre desempenhos marcantes da Copa

Vozinha foi herói de Cabo Verde contra a Espanha. Roberto Chmidt / AFP

Eduardo Galeano descreve o goleiro como a posição mais solitária e injusta do campo, pois "é o primeiro a pagar pelo erro de um time inteiro". Ao mesmo tempo, o autor uruguaio afirma em Futebol ao Sol e à Sombra que "é ele quem tem a chance de se tornar o herói solitário da partida".

Na Copa do Mundo de 2026 já foram formados alguns heróis. Desconhecidos da maioria dos torcedores, afinal jogam em seleções de pouca expressão. No entanto, foram capazes, por meio de suas defesas, de escrever o nome na história da principal competição do planeta.

O grande destaque foi para Vozinha, o herói de um arquipélago que parou uma das favoritas ao título na primeira rodada. O goleiro de Cabo Verde saiu do desconhecimento e de ter um apelido inusitado, para um dos principais personagens da Copa.

Ele segurou o 0 a 0 contra a Espanha, com sete defesas, e garantiu o primeiro ponto da história do seu país em Mundias. Fora dos gramados, Vozinha caiu no gosto popular e ganhou milhões de seguidores nas redes sociais.

Herói australiano

Goleiro australiano foi bem contra a Turquia. STU FORSTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Na primeira rodada também surgiu um herói australiano. Não tão falado quanto o cabo-verdiano, mas importantíssimo para seu país vencer a partida sobre a Turquia.

Patrick Beach fez oito defesas, principalmente no final do jogo contra os turcos. O triunfo por 2 a 0 levou mais atenções aos autores dos gols, mas o goleiro teve papel fundamental no resultado.

Herói recordista

Room fez 15 defesas na partida contra o Equador. JUAN MABROMATA / AFP

E o que falar de um goleiro que fez 15 defesas em 90 minutos. Eloy Room foi o algoz do Equador, que tentou de tudo, mas nada conseguiu diante de Curaçao.

Além de garantir o ponto inédito do seu país na Copa, o goleiro curaçauense entrou para a história do torneio com mais defesas no tempo normal. Contando prorrogação, Tim Howard, dos Estados Unidos, em 2014, realizou 17.

Herói iraniano

Beiranvand fez uma das grandes defesas do torneio. FREDERIC J. BROWN / AFP

Outra atuação marcante foi do iraniano Beiranvand. O goleiro segurou o empate sem gols contra a Bélgica. Foram sete defesas, todas de finalizações dentro da área.

Em uma delas, na pequena área, Beiranvand fez uma das maiores defesas da história das Copas até o momento. Mesmo deitado, ele se jogou no chute de De Cuyper para salvar o ponto para o Irã.