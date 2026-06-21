Goleiro de Curaçau mantém seleção viva no Grupo E e bate recorde de mais defesas em um jogo de Copa do Mundo  

Eloy Room foi o destaque do confronto. JUAN MABROMATA / AFP

A seleção de Curaçao conquistou seu primeiro ponto em uma Copa do Mundo na noite de sábado (20), ao empatar com o Equador pela segunda rodada do Grupo E. O resultado deixa a equipe viva na briga pelo terceiro lugar, que pode garantir classificação a próxima fase.

E, assim como aconteceu com Cabo Verde no empate com a Espanha, o nome do jogo foi o do goleiro. Eloy Room, 37 anos, fez 15 defesas e foi decisivo para o placar terminar zerado no Estádio do Kansas, nos Estados Unidos.

Mais do que isso: o curaçauense deixou seu nome na história da competição ao se tornar goleiro com mais defesas no tempo regulamentar em um jogo de Copa do Mundo. Antes, o recorde pertencia ao peruano Ramón Quiroga, com 13 defesas no empate em 0 a 0 entre Peru e Holanda na Copa de 1978.

Em números totais, Room só fica atrás do americano Tim Howard, que fez 16 defesas nas oitavas de final da Copa de 2014, em jogo que teve prorrogação.

Tudo isso depois de uma estreia bem diferente contra a Alemanha, quando Curaçau levou 7 a 1, na primeira rodada.

Como boa parte do time de Curaçau, Eloy nasceu na Holanda e tem nacionalidade curaçauense por parte de pai. O goleiro passou pelas categorias de base do país de origem até que começou a defender a seleção caribenha. Atualmente, defende o Miami FC, da segunda divisão dos Estados Unidos.

Com o empate, Curaçau e Equador ficam empatados em um ponto, na parte de baixo da tabela do Grupo E. A seleção estreante na Copa do Mundo ainda tem chance de se classificar para as 16 avos de final, a depender dos resultados entre Curaçau x Costa do Marfim e Equador x Alemanha na última rodada. Os oito melhores terceiros colocados avançam à próxima fase.