Goleador, retrospecto e “Exército Viking”: os perigos da Noruega, rival do Brasil nas oitavas da Copa

Haaland tem cinco gols na Copa do Mundo. PAUL ELLIS / AFP

A Noruega será a adversária do Brasil na fase de oitavas de final da Copa do Mundo 2026, no próximo próximo domingo (5), às 17h, em Nova Jersey. A seleção norueguesa conquistou a classificação após superar por 2 a 1 a seleção africana. Nusa e Haaland fizeram para o time europeu e Diallo marcou para os marfinenses.

Depois de cair nas Copas do Mundo da Rússia e do Catar para seleções consideradas emergentes, como Bélgica e Croácia, o Brasil terá o desafio de enfrentar mais uma seleção europeia de destaque nos últimos anos, sem a grife de já ter sido campeã mundial.

No embalo de Haaland

O principal destaque da Noruega é o centroavante Haaland, do Manchester City. O atacante de 25 anos é o maior artilheiro da história de sua seleção. Já fez 60 gols em apenas 53 partidas. Nesta Copa, marcou cinco vezes em três jogos: dois na vitória sobre o Iraque, na estreia, outros dois no triunfo diante de Senegal, e mais um contra a Costa do Marfim.

Haaland também balançou as redes em suas últimas 12 partidas oficiais pela Noruega.

Histórico do confronto entre Brasil x Noruega

Brasileiros e noruegueses já se enfrentaram em Mundiais. Foi em 1998, na fase de grupos. Vitória europeia por 2 a 1, com gols de Tore Andre Flo e Kjetil Rekdal. Bebeto descontou.

Em outros três amistosos disputados, uma vitória da Noruega e dois empates. Ou seja, o Brasil nunca venceu os noruegueses.

Esta é a quarta participação da Noruega em Copas do Mundo. Em 2026, ela já igualou as campanhas de 1938 e 1998, quando avançou até as oitavas de final.

No Mundial de França, o último que havia participado, foi eliminada pela Itália.

"Exército Viking"

Os noruegueses têm se caracterizado pela disciplina tática, assim como um "Exército Viking", empregada pelo técnico Stale Solbakken.

Os ataques rápidos são focados em Haaland. Seus companheiros de setor, Antonio Nusa e Alexander Sorloth oferecem presença física e velocidade. Já no meio-campo, a criação fica a cargo de Odegaard, do Arsenal. É uma seleção forte na bola aérea e que aposta bastante na ligação direta.

A Noruega avançou como segunda colocada do Grupo I, ficando atrás apenas da favorita França.

Com os titulares, golearam o Iraque por 4 a 1 na estreia e, depois, venceram Senegal por 3 a 2. Na última rodada, pouparam os principais jogadores e acabaram derrotados pelos franceses por 4 a 1. Ao todo, marcaram oito gols e sofreram sete.