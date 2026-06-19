Goleadas, lesão grave e anfitriã classificada: como foi o oitavo dia de Copa do Mundo

A vitória do México sobre a Coreia do Sul encerrou o oitavo dia de Copa do Mundo. A quinta-feira (18) marcou o início da segunda rodada do torneio.
Além das goleadas, o dia também foi marcado por um momento triste. Veja abaixo o que foi destaque no oitavo dia de Copa do Mundo.
Empate amargo para os dois
Pelo Grupo A, República Tcheca e África do Sul complicaram de vez suas vidas na Copa do Mundo. As duas seleções, que haviam perdido na primeira rodada, somaram um ponto cada com o empate em 1 a 1. Para piorar, enfrentam as duas melhores seleções da chave na rodada decisiva.
Goleadas no Grupo B
A tarde de Copa do Mundo foi de placares movimentados no Grupo B. No primeiro jogo, a Suíça fez 4 a 1 na Bósnia. Na outra partida, Canadá ficou com dois a mais e aplicou 6 a 0 no Catar — a maior goleada de uma seleção da Concacaf em Copas. As duas seleções lideram a chave, com quatro pontos cada.
Lesão grave
A goleada do Canadá, aliás, ficou marcada por um momento triste: a primeira lesão grave da Copa do Mundo. O volante Koné, dos donos da casa, levou uma entrada dura de Madibo. Como o pé ficou preso no gramado, ele sofreu uma fratura na perna esquerda. A imagem chocou jogadores e torcedores. Koné deixou o campo de maca. O jogador catari foi expulso pelo lance.
Anfitriã classificada
A segunda rodada abriu com a primeira seleção classificada à fase de 16avos. E é justamente uma das anfitriãs. Com a vitória por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul, já no fim da noite de quinta-feira, o México está matematicamente classificado para a próxima fase da Copa.
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