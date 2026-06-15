Golaço, festa da torcida e fé: veja as melhores imagens do primeiro final de semana da Copa do Mundo

Qual delas te marcou? Qual cena permanecerá viva quando os resultados e as estatísticas já tiverem sido esquecidos?

O primeiro fim de semana do Mundial se foi. E, embora a caminhada até a final ainda seja longa, algumas imagens já começaram a ocupar um lugar definitivo em nossas lembranças.

Em campo, a bola rolou. Mas, ao redor dela, uma infinidade de histórias aconteceu. Sorrisos e lágrimas, abraços e silêncios, comemorações e frustrações. Torcedores anônimos transformados em personagens, encontros improváveis entre povos e culturas, gestos que duraram apenas alguns segundos, mas que tiveram a sorte de ser preservados.

Dos estádios aos telões, das ruas às arquibancadas, dos grandes centros aos lugares mais distantes do planeta, o mundo parou para ver, sentir e se emocionar. Porque a Copa do Mundo é mais do que futebol. É um encontro humano em escala planetária.

Se os gols alimentam as estatísticas, são as imagens que alimentam a memória.

Acima, fizemos um recorte do primeiro fim de semana da Copa do Mundo de 2026. Um mosaico de emoções, personagens e momentos que, de alguma forma, já encontraram um lugar em nossas lembranças.

Por que algumas cenas não registram apenas o que aconteceu.