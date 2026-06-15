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Golaço, festa da torcida e fé: veja as melhores imagens do primeiro final de semana da Copa do Mundo

O planeta parou para ver, sentir e se emocionar. Porque o Mundial é mais do que futebol. É um encontro humano em escala planetária

Jeff Botega

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