Gol mais rápido da Copa de 2026 e eliminação decepcionante: como foi a vitória do Paraguai sobre a Turquia

A Turquia está matematicamente eliminada da Copa do Mundo de 2026 e se tornou uma das grandes decepções do torneio. Derrotada pelo Paraguai por 1 a 0 na madrugada deste sábado (20), a seleção turca segue sem pontuar no Grupo D e já não tem mais chances de avançar ao mata-mata, embora ainda tenha uma partida a disputar na fase de grupos.
O gol da eliminação saiu logo nos primeiros instantes da partida no Levi's Stadium. O Paraguai começou o confronto de forma ofensiva e abriu o placar com apenas 1 minuto e 4 segundos de jogo. Matías Galarza acertou um belo chute de fora da área e marcou o gol mais rápido desta edição da Copa do Mundo.
Apesar da vantagem, os paraguaios sofreram uma baixa importante ainda na primeira etapa. O meia Almirón foi expulso após colocar a mão na boca enquanto falava com um adversário turco. Após revisão do lance pelo VAR, o árbitro aplicou o cartão vermelho com base em uma nova regra da Fifa, que proíbe jogadores de cobrirem a boca durante discussões em campo.
Mesmo com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, a Turquia não conseguiu buscar o empate. A equipe até criou oportunidades, mas não conseguiu ser eficiente nas finalizações. O Paraguai resistiu até o apito final e garantiu os três pontos.
Números do jogo
- A Turquia teve 72% de posse de bola, contra 28% do Paraguai.
- Foram 28 finalizações da Turquia e sete do Paraguai.
- O Paraguai recebeu um cartão vermelho e dois amarelos; a Turquia teve dois cartões amarelos.
- A Turquia teve 11 escanteios, enquanto o Paraguai não teve nenhum.
Situação do Grupo D
Com a vitória por 1 a 0, o Paraguai encerra a segunda rodada na terceira colocação do Grupo D, com três pontos, e segue vivo na disputa por uma vaga no mata-mata. Já a Turquia ocupa a lanterna da chave, ainda sem pontuar e sem chances de classificação por conta do primeiro critério de desempate, o confronto direto.
Os Estados Unidos lideram o grupo com seis pontos e já garantiram vaga na próxima fase. A Austrália aparece em segundo lugar, também com três pontos, mas à frente dos paraguaios nos critérios de desempate.
Principais lances da partida
- Logo no primeiro minuto, Matías Galarza marca para o Paraguai e abre o placar.
- Aos três minutos, Galarza recebe cartão amarelo.
- Aos 15 minutos, Isidro Pitta é flagrado em impedimento.
- Aos 30 minutos, Merih Demiral tem jogada anulada por impedimento.
- Aos 37 minutos, Carlos González, membro da comissão do Paraguai, recebe cartão amarelo por reclamação.
- Aos 47 minutos, Miguel Almirón é expulso e deixa o Paraguai com um a menos.
- No intervalo, Isidro Pitta sai para a entrada de Damián Bobadilla no Paraguai.
- No retorno para o segundo tempo, Kerem Akturkoglu é substituído por Baris Yilmaz na Turquia.
- Aos 14 minutos, Ismail Yuksek e Yunus Akgun deixam o campo para as entradas de Can Uzun e Deniz Gul na Turquia.
- Aos 17 minutos, Vincenzo Montella, técnico da Turquia, recebe cartão amarelo por reclamação.
- Aos 21 minutos, Diego Gómez é substituído por Gustavo Velázquez no Paraguai.
- Aos 25 minutos, Ferdi Kadioglu sai para a entrada de Eren Elmali na Turquia.
- Aos 26 minutos, Eren Elmali recebe cartão amarelo.
- Aos 35 minutos, Juan Cáceres é substituído por Alexandro Maidana no Paraguai.
- Aos 39 minutos, Júnior Alonso tem jogada anulada por impedimento.
- Aos 40 minutos, Abdulkerim Bardakci sai para a entrada de Orkun Kokcu na Turquia.
- Aos 45 minutos, Julio Enciso e Matías Galarza deixam o campo para as entradas de Gabriel Ávalos e José Canale no Paraguai.
Tabela da Copa do Mundo 2026
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