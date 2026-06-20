Gol mais rápido da Copa de 2026 e eliminação decepcionante: como foi a vitória do Paraguai sobre a Turquia

Galarza marcou o único gol do duelo. DEAN MOUHTAROPOULOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A Turquia está matematicamente eliminada da Copa do Mundo de 2026 e se tornou uma das grandes decepções do torneio. Derrotada pelo Paraguai por 1 a 0 na madrugada deste sábado (20), a seleção turca segue sem pontuar no Grupo D e já não tem mais chances de avançar ao mata-mata, embora ainda tenha uma partida a disputar na fase de grupos.

O gol da eliminação saiu logo nos primeiros instantes da partida no Levi's Stadium. O Paraguai começou o confronto de forma ofensiva e abriu o placar com apenas 1 minuto e 4 segundos de jogo. Matías Galarza acertou um belo chute de fora da área e marcou o gol mais rápido desta edição da Copa do Mundo.

Apesar da vantagem, os paraguaios sofreram uma baixa importante ainda na primeira etapa. O meia Almirón foi expulso após colocar a mão na boca enquanto falava com um adversário turco. Após revisão do lance pelo VAR, o árbitro aplicou o cartão vermelho com base em uma nova regra da Fifa, que proíbe jogadores de cobrirem a boca durante discussões em campo.

Mesmo com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, a Turquia não conseguiu buscar o empate. A equipe até criou oportunidades, mas não conseguiu ser eficiente nas finalizações. O Paraguai resistiu até o apito final e garantiu os três pontos.

Números do jogo

A Turquia teve 72% de posse de bola, contra 28% do Paraguai.

Foram 28 finalizações da Turquia e sete do Paraguai.

O Paraguai recebeu um cartão vermelho e dois amarelos; a Turquia teve dois cartões amarelos.

A Turquia teve 11 escanteios, enquanto o Paraguai não teve nenhum.

Situação do Grupo D

Com a vitória por 1 a 0, o Paraguai encerra a segunda rodada na terceira colocação do Grupo D, com três pontos, e segue vivo na disputa por uma vaga no mata-mata. Já a Turquia ocupa a lanterna da chave, ainda sem pontuar e sem chances de classificação por conta do primeiro critério de desempate, o confronto direto.

Os Estados Unidos lideram o grupo com seis pontos e já garantiram vaga na próxima fase. A Austrália aparece em segundo lugar, também com três pontos, mas à frente dos paraguaios nos critérios de desempate.

Principais lances da partida

Logo no primeiro minuto, Matías Galarza marca para o Paraguai e abre o placar.

Aos três minutos, Galarza recebe cartão amarelo.

Aos 15 minutos, Isidro Pitta é flagrado em impedimento.

Aos 30 minutos, Merih Demiral tem jogada anulada por impedimento.

Aos 37 minutos, Carlos González, membro da comissão do Paraguai, recebe cartão amarelo por reclamação.

Aos 47 minutos, Miguel Almirón é expulso e deixa o Paraguai com um a menos.

No intervalo, Isidro Pitta sai para a entrada de Damián Bobadilla no Paraguai.

No retorno para o segundo tempo, Kerem Akturkoglu é substituído por Baris Yilmaz na Turquia.

Aos 14 minutos, Ismail Yuksek e Yunus Akgun deixam o campo para as entradas de Can Uzun e Deniz Gul na Turquia.

Aos 17 minutos, Vincenzo Montella, técnico da Turquia, recebe cartão amarelo por reclamação.

Aos 21 minutos, Diego Gómez é substituído por Gustavo Velázquez no Paraguai.

Aos 25 minutos, Ferdi Kadioglu sai para a entrada de Eren Elmali na Turquia.

Aos 26 minutos, Eren Elmali recebe cartão amarelo.

Aos 35 minutos, Juan Cáceres é substituído por Alexandro Maidana no Paraguai.

Aos 39 minutos, Júnior Alonso tem jogada anulada por impedimento.

Aos 40 minutos, Abdulkerim Bardakci sai para a entrada de Orkun Kokcu na Turquia.

Aos 45 minutos, Julio Enciso e Matías Galarza deixam o campo para as entradas de Gabriel Ávalos e José Canale no Paraguai.

Tabela da Copa do Mundo 2026