Globo afasta Alex Escobar da cobertura da Copa; entenda o motivo

O incidente ocorreu enquanto o apresentador comentava a possível volta de Neymar à seleção brasileira. Estevam Avellar / TV Globo/Divulgação

A TV Globo informou nesta segunda-feira (22) que o jornalista Alex Escobar foi afastado temporariamente da cobertura da Copa do Mundo após sofrer um "pico de pressão" durante uma participação ao vivo diretamente dos Estados Unidos.

Segundo o ge, Escobar está bem e vai passar a noite no hospital de Nova Jersey, para onde foi encaminhado e fez uma série de exames. Ainda de acordo com o portal, o jornalista não viajará para Miami com a equipe da Globo, cidade onde a Seleção Brasileira enfrenta a Escócia na quarta-feira (24).

O incidente ocorreu enquanto o apresentador comentava a possível volta de Neymar à Seleção Brasileira. Durante a entrada no programa Encontro com Patrícia Poeta, Escobar apresentou voz trêmula, demonstrou sinais de indisposição e teve dificuldade para concluir o raciocínio, o que chamou a atenção do público.

Segundo a emissora, o mal-estar foi provocado por um aumento de pressão arterial, possivelmente agravado pelas altas temperaturas enfrentadas pela equipe no país-sede do Mundial.

A ausência do jornalista foi comentada pelo colega Fred Bruno, que tranquilizou os telespectadores ao afirmar que Escobar já estava melhor. Ele também informou que assumirá sozinho a apresentação do Globo Esporte nos próximos dias.

Escobar integra a equipe da Globo para a cobertura da Copa e está nos Estados Unidos desde o início da competição. No início deste ano, o jornalista já havia se afastado temporariamente do trabalho após passar por uma cirurgia nas cordas vocais.