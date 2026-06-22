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Globo afasta Alex Escobar da cobertura da Copa; entenda o motivo

Jornalista passou mal nesta segunda-feira durante uma transmissão ao vivo; ele passa bem e passará a noite no hospital, para onde foi encaminhado

Zero Hora

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