A Copa do Mundo começa oficialmente nesta quinta-feira (11), com bola rolando a partir das 16h no histórico Estádio Azteca, na Cidade do México.
A seleção da casa enfrenta a África do Sul, em uma reedição do jogo inaugural do Mundial de 2010. Siga o pré-jogo ao vivo no site e app de GZH, no YouTube e na Rádio Gaúcha.
Copa do Mundo 2026
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