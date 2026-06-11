Gaúcha Esportes tem programação especial para a Copa do Mundo no YouTube

"Aquece" é uma das novidades da programação. André Ávila / Agencia RBS

A Copa do Mundo de 2026 será a maior de todos os tempos, e a cobertura do Grupo RBS também entrará para a história. Além da cobertura nos veículos tradicionais, uma novidade está no ar desde segunda-feira (8).

O canal do YouTube de Gaúcha Esportes tem uma programação diária superior a 12 horas, com ampla cobertura dos EUA, do Canadá e do México, aliando esporte e entretenimento, informações em tempo real e bastidores dos países-sede e também do Rio Grande do Sul.

A grade, com conteúdos ao vivo, de segunda a sexta-feira, conta com programas já conhecidos pelos gaúchos e seis atrações inéditas. A programação é transmitida em paralelo aos jogos e demais programas da Gaúcha no rádio e no YouTube. Ou seja: você pode acompanhar as partidas sem perder nada do que rola nos bastidores e acompanhado de muita resenha com os comunicadores de Gaúcha Esportes e também no YouTube da ATL TV.

A gerente de Esportes da Gaúcha e de Live Streaming, Amanda Munhoz, explica que a nova programação reforça o compromisso do Grupo RBS de ser companhia para os amantes de esportes com leveza e qualidade:

— Alinhados a um movimento mundial, decidimos unir dois mundos: esporte e entretenimento. O Sportainment chega para complementar a nossa grade de jogos. Serão 98 partidas transmitidas pela Gaúcha. Além disso, montamos 12 horas de uma programação que servirá de segunda tela para o torcedor ter contato com os outros lados do evento e todo bastidor da Copa do Mundo enquanto se diverte ao nosso lado.

Saiba mais sobre a programação

Pela manhã, a partir das 8h45min, o Segue o Fio ganha uma hora e 15 minutos a mais para abrir o dia com a conexão RS-EUA. Os comunicadores identificados Vaguinha e Cesar Cidade Dias trazem a Copa do Mundo pela perspectiva da dupla Gre-Nal e os repórteres de Gaúcha Esportes atualizam as informações de Grêmio e Inter em Porto Alegre.

Na sequência, às 11h, o Bola nas Costas mantém o formato leve e irreverente, mas conta com a participação de Lelê Bortholacci e Rodrigo Adams direto dos Estados Unidos.

A partir das 12h, o Aquece projeta os jogos do dia, com informação, games e muita interatividade.

Abrindo a tarde, às 13h, o principal programa esportivo gaúcho ganha um novo cenário. No mês que completa 55 anos, o Sala de Redação será apresentado inteiramente da Copa do Mundo, com os comunicadores espalhados pelos países-sede.

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O Zona Total é a extensão da sala de casa do espectador. Das 15h às 17h, o programa faz companhia para o público com atualizações dos jogos da tarde, informações direto da América do Norte e convidados especiais.

Depois, entre 17h e 17h45min, o Vibe Copa traz uma pegada descontraída com comunicadores da Atlântida.

Na sequência, Queki e Nani, de Porto Alegre, CCD e Vaguinha levam a maior rivalidade do mundo para a Copa com o Happy Hour Gre-Nal, em que saem circulando pelos Estados Unidos para fazer o que mais entendem: falar de Grêmio e Inter.

A partir das 19h, Kelly Matos, direto dos Estados Unidos, e Alice Bastos Neves, em Porto Alegre, tomam a palavra no Copando Tudo para falar além das quatro linhas. É uma conversa sobre cultura, esporte, política e atualidades que aproxima os gaúchos o evento.

Para finalizar, o Dois Gordos e Uma Copa traz a irreverência de Gordo Léo e Raphael Gomes.

A Copa no YouTube de Gaúcha Esportes

Segue o Fio – 8h45min às 11h

– 8h45min às 11h Bola nas Costas – 11h às 12h

– 11h às 12h Aquece – 12h às 13h

– 12h às 13h Sala de Redação – 13h às 15h

– 13h às 15h Zona Total - 15h às 17h

- 15h às 17h Vibe Copa - 17h às 17h45min

- 17h às 17h45min Happy Hour Gre-Nal – 17h45min às 19h

– 17h45min às 19h Copando Tudo – 19h às 20h30min

– 19h às 20h30min Dois Gordos e Uma Copa – 20h30min às 21h