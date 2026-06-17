Gana venceu por 1 a 0 o Panamá nesta quarta-feira (17), pela Copa do Mundo 2026. O jogo válido pelo grupo L ocorreu BMO Field, em Toronto, no Canadá.
Com o resultado, a seleção africana fica na primeira posição do grupo, em pontos, com a Inglaterra, que venceu mais cedo por 4 a 2 a Croácia.
Como foi Gana x Panamá em tempo real
Tabela da Copa do Mundo 2026
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