Gana marca nos acréscimos, vence Panamá e divide liderança do grupo com a Inglaterra

Na "bacia das almas", Gana conquistou vitória dramática sobre Panamá. COLE BURSTON / AFP

Não devem ter sido poucos os fãs de futebol que abandonaram o sonolento Gana e Panamá com o jogo em andamento. Afinal, a partida que se encaminhava a um empate sem gols era ruim. Mas, nos acréscimos, os africanos marcaram para conquistar a vitória por 1 a 0 na estreia, nesta quarta-feira (17).

Poucas chances de lado a lado, e um ritmo de jogo abaixo do que vimos em outras partidas da Copa do Mundo. Os números comprovam: foram dois chutes a gol de Gana, e três do Panamá, antes dos acréscimos. O empate era sonolento em Toronto, até o único gol do jogo, marcado pelo volante Yirenkyi.

Como foi o jogo

No já tradicional "jogo de quatro quartos", como estão organizadas as partidas com as pausas de hidratação, o Panamá foi mais organizado na primeira metade do tempo inicial. Ainda que não tenha exatamente pressionado os africanos, ficou mais com a bola e chegou mais à frente.

Depois da parada, a situação se inverteu. A seleção de Gana se organizou um pouco no jogo e equilibrou as ações. Mas tampouco conseguiu transformar essa melhora em chances de gol, e o placar foi ao intervalo zerado.

No intervalo, uma curiosidade. A primeira troca de goleiros da Copa. Entrou Asare, no lugar de Ati Zigi.

Mas o nível do jogo não se modificou. Todo o segundo tempo foi de poucas emoções, sem nenhuma grande chance clara para nenhum dos lados. Assim, se encaminhava para ser o segundo 0 a 0 desta edição da Copa do Mundo.

Mas não foi o que aconteceu. Nos acréscimos, contra-ataque de Gana. Thomas-Asanta arrancou pela esquerda, venceu a marcação, entrou na área e cruzou para Yirenkyi marcar o gol da vitória dos africanos.

Como fica o grupo

Com o resultado, Gana e Inglaterra terminaram a primeira rodada dividindo a liderança do grupo L, com três pontos cada. Na terça-feira (23), as líderes da chave se enfrentam em duelo direto pela primeira posição em Boston, às 17h. No mesmo dia, mas mais tarde, jogam os perdedores: tem Panamá x Croácia jogam em Toronto, às 20h.