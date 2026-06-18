Copa do Mundo

Emoção até o fim 
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Gana marca nos acréscimos, vence Panamá e divide liderança do grupo com a Inglaterra

Seleções que estrearam com vitória se enfrentam na segunda rodada. Ingleses ficam à frente na tabela pelo saldo de gols

Nicholas Lyra

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