Funcionários do estádio de Los Angeles chegam a acordo para evitar greve durante Copa do Mundo

Cidade de Los Angeles já está preparada para receber oito jogos da Copa. FREDERIC J. BROWN / AFP

Funcionários do SoFi Stadium, em Los Angeles, uma das sedes da Copa do Mundo 2026, anunciaram nesta terça-feira (9) um acordo preliminar para encerrar o conflito trabalhista que ameaçava provocar uma greve durante os jogos.

O acordo concede um aumento salarial para esses trabalhadores, a maioria funcionários de quiosques de alimentação e bebidas, e o direito de deixarem seus postos caso se sentissem ameaçados pela presença de agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE).

O sindicato Unite Here Local 11, que representa cerca de 2 mil trabalhadores do local, vinha negociando as demandas há semanas com a Legends Global, empresa que opera os serviços de alimentação do estádio.

Na semana passada, o impasse nas negociações levou uma ampla maioria dos trabalhadores representados pelo sindicato a autorizar uma greve durante os oito jogos da Copa do Mundo que serão disputados no SoFi Stadium.

Nesta terça-feira, no entanto, o sindicato informou ter chegado a um "acordo preliminar" com a Legends Global, apenas três dias antes de o SoFi sediar a primeira partida da Copa do Mundo em solo americano, entre Estados Unidos e Paraguai.

"Temos o orgulho de dizer que conquistamos todas as principais reivindicações que apresentamos. E mais: preservamos o direito de greve em questões de segurança", afirmou o Unite Here Local 11.