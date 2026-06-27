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Frango, Rochet no intervalo e eliminação melancólica: Uruguai perde para a Espanha e está fora da Copa

Equipe de Marcelo Bielsa levou 1 a 0 no final e acabou dando adeus na primeira fase do Mundial, assim como em 2022

João Rosa

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