A França goleou por 3 a 0 a Suécia nesta terça-feira (30) e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo. Com amplo domínio nos 90 minutos, o time francês confirmou por que é considerada a favorita a vencer a Copa do Mundo.
Mbappé, duas vezes, e Barcolá fizeram os gols da França no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
Como foi França x Suécia em tempo real
Atualizações de França x Suécia
Tabela da Copa do Mundo 2026
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