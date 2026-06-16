França x Senegal: tudo sobre o jogo da Copa do Mundo. Arte GZH

França e Senegal se enfrentam nesta terça-feira (16), pela primeira rodada da Copa do Mundo 2026. O jogo será às 16h, no Estádio Metlife, em Nova Jersey, Estados Unidos.

Onde assistir à França x Senegal ao vivo

RBS TV, SporTV, Globoplay, getv, Cazé TV, NSPORTS e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo.

Tabela da Copa do Mundo 2026