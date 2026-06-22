França x Iraque pela Copa do Mundo; veja como foi

No primeiro jogo interrompido pelo protocolo de tempestades da Copa do Mundo, a França goleou o Iraque em ritmo de treino por 3 a 0.
Os gols foram marcados por Mbappé, duas vezes, e Dembelé, fechando a goleada. Veja como foi a partida.
Veja como foi França x Iraque
Os destaques de França x Iraque
Tabela da Copa do Mundo 2026
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