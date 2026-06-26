Dembelé marcou três vezes. Foto por JEWEL SAMAD / AFP

Dois dos classificados do grupo I já estavam definidos com os resultados da segunda rodada. No entanto, França e Noruega disputavam o primeiro lugar da chave. Melhor para os franceses, que fizeram 4 a 1 no confronto direto e avançaram com a melhor campanha do grupo.

O resultado faz com que Mbappé e companhia esperem um dos terceiros melhores colocados na segunda fase. A partida será na terça, às 18h, em Nova Jersey. Os noruegueses, por outro lado, encaram a Costa do Marfim no mesmo dia, mas às 14h. Assim, entram no caminho do Brasil em uma possível partida de oitavas de final.

A outra partida do grupo teve a vitória de Senegal sobre o Iraque. Os africanos fizeram 5 a 0 e acabaram na terceira posição, com três pontos e saldo 2, precisando aguardar para saber se classificarão para a segunda fase.

Como foi a vitória francesa?

Quarenta e cinco minutos foram suficientes para encaminhar a partida entre França e Noruega. O show ficou por conta de Osmane Dembelé, atual melhor do mundo. Haaland, principal estrela dos "Vikings", ficou durante todo jogo no banco de reservas.

Dembelé marcou três vezes em lances muito similares — aos seis, aos 19 e aos 31 minutos. Recebeu pela direita, puxou para o meio e bateu no canto do goleiro Selvik. Os noruegueses descontaram com Aasgaard, aos 20. O goleiro Maignan ainda defendeu um pênalti no segundo tempo. Nos acréscimos da partida, Doué, de cabeça, fez o quarto dos franceses.

E a goleada de Senegal?

A goleada de Senegal contra o Iraque foi para dar esperança aos africanos em busca da classificação. O time africano saiu na frente logo aos três minutos de jogo em cabeçada do zagueiro Seck.

Aos 12 minutos, Sulaka, do Iraque, errou a saída de bola, foi desarmado por Sané e, para evitar o gol, puxou a camisa do atacante senegalês. O defensor acabou expulso.

No segundo tempo, Senegal aproveitou a vantagem numérica e ampliou. Sarr, Pape Gueye, duas vezes, e Ndiaye marcaram para fechar a goleada.

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