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Chuva de gols
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França vence e deixa Noruega no caminho do Brasil na Copa; Senegal goleia o Iraque

Franceses fecharam a fase de grupos com 100% de aproveitamento; senegaleses aguardam definição das demais chaves para saberem se avançarão no Mundial

João Praetzel

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