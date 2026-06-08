França vence a Irlanda do Norte com hat-trick de atacante; Holanda bate Uzbequistão

Rabiot, Cherki e Upamecano cumprimentam Olise no jogo da França contra a Irlanda do Norte. FRANCK FIFE / AFP

A França e a Holanda, cabeças de chave em seus grupos, venceram nesta segunda-feira (8) os últimos amistosos antes do início da Copa do Mundo 2026.

Em Lille, na França, os "Blues" se despediram da torcida com vitória por 3 a 1 sobre a Irlanda do Norte. O atacante Olise, do Bayern de Munique, marcou os três gols.

A equipe de Mbappé e cia. está no Grupo I da Copa do Mundo, junto de Senegal, Noruega e Iraque. A estreia será no dia 16, às 16h, contra Senegal.

Já em solo norte-americano, os holandeses fizeram um embate entre seleções que disputarão o Mundial. Com dois gols de pênalti de Gakpo, bateram o Uzbequistão por 2 a 1. Memphis Depay, do Corinthians, ficou no banco de reservas.

Mais cedo, a confederação de futebol holandesa informou o corte do lateral-direito Jurriën Timber devido a uma lesão na virilha. Lutsharel Geertruida, do Sunderland, será o substituto.

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A Holanda divide o Grupo F com Japão, Suécia e Tunísia. O primeiro jogo está marcado para o dia 14, às 17h, contra o Japão.

O Uzbequistão está no Grupo K, ao lado de Portugal, Colômbia e Congo. Estreia no dia 17, às 23h, diante da Colômbia.

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