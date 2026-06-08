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França vence a Irlanda do Norte com hat-trick de atacante; Holanda bate Uzbequistão

Em seus últimos amistosos antes da Copa do Mundo, seleções europeias tiraram o pé e construíram placares sem força

Zero Hora

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