França leva virada e perde amistoso em casa para a Costa do Marfim antes da Copa do Mundo

Tida por muitos como a principal candidata ao título da Copa do Mundo e dona da melhor geração presente no Mundial, a seleção francesa decepcionou no penúltimo amistoso antes do torneio. Nesta quinta-feira (4), a equipe foi derrotada pela Costa do Marfim, em Nantes, por 2 a 1, de virada.
Com todos os jogadores convocados à disposição, mas com os atletas que disputaram a final da Champions League poupados, a França chegou a abrir o placar com um golaço de Cherki, no fim da primeira etapa.
No começo do segundo tempo, Doué deixou tudo igual no marcador. E aos 38 minutos, o mesmo jogador cruzou na área para Amad Diallo finalizar de primeira para o fundo das redes.
Próximos compromissos
Agora, a França terá um último amistoso antes da Copa do Mundo, contra a Irlanda do Norte, em Lille, na segunda-feira (8), às 16h10min. Depois, viajará aos Estados Unidos para a competição.
A estreia francesa no Mundial será em 16 de junho, contra Senegal. Depois, a equipe encara o Iraque, no dia 22, e encerra a primeira fase contra a Noruega, em 26 de junho.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar